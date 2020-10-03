لبنان | مع ارتفاع الإصابات بكورونا.. قرارات جديدة لبلدية زحلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 01:17 صباحاً - منذ ساعتين

اتخذ مجلس بلدية زحلة ومعلقة وتعنايل في جلسته التي إنعقدت مساء الجمعة سلسلة قرارات في ظل تصاعد الاصابات بفيروس كورونا وهي على الشكل التالي:

-“السماح للمحلات التجارية في الوسط التجاري وخارجه ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار والملاحم بمتابعة نشاطها حتى السابعة مساء، مع التأكد من إلتزام أصحابها وزبائنها بالكمامات، وشروط التباعد الإجتماعي، والنظافة، تحت طائلة تحميل أصحاب المؤسسات كامل المسؤولية عن عدم الإلتزام بالمعايير في محلاتهم.

السماح للمؤسسات ومحلات الخدمة الصناعية على أنواعها في المنطقة الصناعية بمزاولة نشاطها، مع إشتراط إلتزامها بمعايير الوقاية المذكورة، تحت طائلة تسطير المحاضر بحق المخالفين.

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-تغلق تماما إبتداءً من صباح الإثنين 5 تشرين الأول وحتى صباح الاحد في 11 تشرين الأول كل المقاهي والمطاعم والملاهي الليليلة والحانات والأندية والأكاديميات الرياضية وحضانات الأطفال، ويسمح للمطاعم بخدمة الديليفيري والـtake away دون سواها، على أن لا تشمل توزيع الأركيلة التي تمنع خدمتها منعا باتا.

-تلغى كافة المناسبات الإجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على أنواعها، ويتم التنسيق مع المرجعيات الدينية لجهة إقفال دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية.”

وأكد المجتمعون على تطبيق هذه القرارات بحزم تام، مع تسطير المحاضر بحق أي مخالف، وخصوصا بالنسبة لإتباع شروط الوقاية. وطلب من المواطنين التقليل من تنقلاتهم، وإلتزام منازلهم بالحد الأقصى تحاشيا لأي مخالطة مع المصابين بالفيروس.

وأشارت البلدية الى أن “المدة الزمنية لتطبيق هذه القرارات، وإمكانية تمديدها يحددها مدى إلتزام أهالي زحلة ونطاقها بالقرارارت الصادرة، فإما أن يسمح إلتزامهم بالتقليل من أعداد الإصابات وبالتالي عودة الحياة الى طبيعتها، أو يتسبب عدم إلتزامهم بمزيد من الإجراءات المشددة وحتى الإغلاق التام للمدينة.”