- 1/2
- 2/2
عداد كورونا يرتفع في عدة بلدات لبنانية
اعلنت خلية الأزمة والطوارىء في اتحاد بلديات الضنية تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، توزعت بين بلدات بخعون 3، حقل العزيمة 5، كفرحبو 2، وإصابة واحدة في كل من عاصون، قرصيتا، إيزال وعين التينة.
وناشدت طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني ورئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى في بيان، “المواطنين بضرورة تقيدهم بالإرشادات الصحية اللازمة التي أوصت بها وزارة الصحة، حفاظا على سلامتهم”.
فيما أعلنت بلدية كوسبا في بيان ” تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة”. وطلبت البلدية من جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي.
من جانبها دعت بلدية برج البراجنة لعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى شرط وضع الكمامة وعدم التجمعات كما يطلب من الأخوة المصابين والمخالطين لهم عدم الخروج من منازلهم مطلقا وعدم استقبال أي زائر
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كورونا في لبنان.. إصابتان في كوسبا و “14” في الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.