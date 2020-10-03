لبنان | كورونا في لبنان.. إصابتان في كوسبا و “14” في الضنية

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 01:17 صباحاً - منذ ساعتين

عداد كورونا يرتفع في عدة بلدات لبنانية

اعلنت خلية الأزمة والطوارىء في اتحاد بلديات الضنية تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، توزعت بين بلدات بخعون 3، حقل العزيمة 5، كفرحبو 2، وإصابة واحدة في كل من عاصون، قرصيتا، إيزال وعين التينة.

وناشدت طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني ورئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى في بيان، “المواطنين بضرورة تقيدهم بالإرشادات الصحية اللازمة التي أوصت بها وزارة الصحة، حفاظا على سلامتهم”.

فيما أعلنت بلدية كوسبا في بيان ” تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة”. وطلبت البلدية من جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي.

من جانبها دعت بلدية برج البراجنة لعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى شرط وضع الكمامة وعدم التجمعات كما يطلب من الأخوة المصابين والمخالطين لهم عدم الخروج من منازلهم مطلقا وعدم استقبال أي زائر