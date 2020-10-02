لبنان | بشكل يومي.. تحركات احتجاجية مسائية في ساحة النور في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:14 مساءً - منذ 22 دقيقة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تحركات يومية مسائية في ساحة عبد الحميد كرامي (النور) بطرابلس في خطوة لإستعادة زخم إنطلاقة حراك 17 تشرين.

وإنضم العشرات من الشبان والمحتجين إلى هذه الوقفة الإحتجاجية في يومها الأول وألقيت الكلمات التي شددت على وجوب متابعة وملاحقة كافة القضايا والمطالب التي أعلن عنها عند إنطلاقة الإنتفاضة في 17 تشرين والتي إزدادت إنعكاساتها إلى جانب تردي الأحوال المعيشية والصحية والإجتماعية بشكل كبير، بحيث لم تعد الفئات الشعبية والعمالية قادرة على تحمل المزيد من هذه الأعباء.

واجمعت الكلمات على التأكيد بصورة خاصة على ملاحقة قضايا البطالة وتعثر الدراسة وفقدان الأدوية وصعوبة الحصول على المشتقات النفطية وشددت على ” المطالبة بإصدار قوانين العفو عن السجناء والموقوفين”. وأن طرابلس ليست إرهابية حتى يتم التعامل معها بالتجاهل لمطالبها.