لبنان | خلية الازمة في برقايل: 4 اصابات بكورونا تتماثل للشفاء

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برقايل-عكار
اشارت خلية الازمة في بلدة برقايل في تقريرها الى ” 4 اصابات من ابناء البلدة تتماثل للشفاء في غضون الايام المقبلة”.
ولفتت الى أن “وزارة الداخلية تتشدد في الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس وقد عزلت اربع بلدات عكارية وعليه ننصح اهلنا باتباع الارشادات والتوجيهات الرسمية لنصل الى صفر في الاصابات بين اهلنا في برقايل”.
وتمنت خلية الازمة من ابناء البلدة الموظفين والعاملين خارج برقايل التشدد في الوقاية واتخاذ الحماية اللازمة، وخاصة ابناءنا في السلك العسكري لان الفيروس ينتقل من خارج برقايل الى داخلها.
واكدت الخلية ان “الوضع لا زال تحت السيطرة التامة، إذ يلتزم الجميع بالحجر وفق الأصول، وفي حال حدوث اعراض مرافقة نتمنى التواصل مع خلية الكورونا للمبادرة الى المساعدة المطلوبة فالقضية مسؤولية جماعية”.
وجددت اخيرا الدعوة إلى ضرورة الإبلاغ عن الحالات التي تظهر عليها العوارض فبتعاوننا نرتقي، لتبقى برقايل سالمة غانمة باذن الله.
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