لبنان | تحقيقات الـ”FBI”… انفجار المرفأ جريمة متعمدة وليست حادثاً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:14 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 10:25 مساءً

التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لا تزال مستمرة، وآخر المعلومات ما أشارت اليه قناة “ام تي في” من أن تحقيقات الـ”FBI” تعتبر إنفجار مرفأ بيروت جريمة متعمدة وليست حادثا.

وأعلن مصدر في الـ”FBI” للـ”ام تي في” أن “المرحلة الاولى من جمع الادلة انتهت وذهبنا إلى مرحلة الاستنتاج وتبيّن أن مسار التحقيقات يشير إلى أن الجريمة متعمدة”.

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وكان المحقق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، اصدر امس مذكرتي توقيف غيابيتين بحق مالك السفينة التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم إلى لبنان، وقبطان السفينة من الجنسية الروسية، واحال صوان الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية، التي طلبت من الإنتربول، إصدار تعميم دولي للقبض عليهما.

ومن المرجح أن يتسلم صوان التقارير التفصيلية التي ستصدر عن الفرق الأجنبية التي شاركت في التحقيقات الميدانية وهي: فريق التحقيق الفيدرالي الأميركي (FBI)، فريق التحقيق الفرنسي المتخصص بالكيماويات وفريق التحقيق البريطاني بعد أن أنهت التحقيق العيني وغادرت الى بلدانها ناقلة معها عينات من مخلفات الإنفجار بهدف إخضاعها للفحوص اللازمة وإصدار التقارير النهائية، علما أن هذه الفرق غادرت لبنان منذ ما يقارب عشرين يوما وهي حددت مهلة شهرين من تاريخ المغادرة لإرسال التقارير الى المحقق العدلي، ما يعني أن لبنان سيستلم التقارير التفصيلية الصادرة عن فرق التحقيق مطلع الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل.

كما ان التحقيقات لازالت مستمر مع عدد من الموقوفين على خلفية الانفجار الذي هز لبنان في الرابع من آب الماضي، مخلفا أكثر من 200 ضحية، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، بجانب دمار مادي هائل.

ووقع الانفجار، في العنبر 12، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، حيث اتجهت اصابع الاتهام الى “حزب الله” بأنها تعود له، كونه هو الذي يسيطر على المرفأ لا بل على كل لبنان.