لبنان | فحوص كورونا مجانية لمرضى غسيل الكلى المتواجدين في مستشفى الهمشري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:14 مساءً - منذ 51 دقيقة مستشفى الهمشري أعلن المدير العام لمستشفى الهمشري في صيدا رياض أبو العينيين بأن فحص الكورونا لمرضى غسيل الكلى المتواجدين في المستشفى ستكون بالمجان بالتعاون والتنسيق مع “جمعية الرعاية الصحية” والسيدة بهيجة مياسي. وستبدأ عملية أخذ العينات غدا السبت للمرضى المعنيين بغسيل الكلى على مراحل وخلال أيام، وستقدم فحوص الكورونا لهم بالمجان على نفقة “الهلال الأحمر الفلسطيني” و”جمعية الرعاية الصحية”. يشار إلى أن وزارة الصحة العامة كانت قد أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1291 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 42159 حالة و 12 حالة وفاة.

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