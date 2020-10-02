لبنان | بعد قرار الداخلية.. بلدية مشغرة تتريث في إقفال البلدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:14 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 10:09 مساءً

أفادت بلدية مشغرة بأن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 1205 بتاريخ 2 تشرين الاول 2020 يقضي بإقفال البلدة لاسبوع.

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لكن البلدية أعلنت في بيان إلى الوزارة، أنها “تتريث في المباشرة بتنفيذ إجراءات الاقفال، إلى حين استكمال الاطلاع على حيثيات اتخاذ هذا القرار عبر التواصل مع الجهات المعنية”.

يذكر أن وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي كان قد أصدر قراراً يتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات في المحافظات اللبنانية كافة، بسبب ارتفاع وباء كورونا فيها، ونص القرار على سلسلة إجراءات للحد من انتشار كورونا بين الماوطنين.