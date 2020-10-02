لبنان | خلية الأزمة في القبيات عممت أرقاماً هاتفية للمساعدة والاستعلام

القبيات
عممت “خلية الأزمة في القبيات” أرقاما هاتفية “يستفيد منها من لديه شخص مصاب بالكورونا أو بعوارضها أو محجور بسببها في القبيات:
للخدمات الطبية:
– د. أمين اسكندر 03/380482
– د. ابراهيم عبدو 03/508805
– الممرضة المجازة تقلا خوند 70/229427
للمعلومات عن أماكن الحجر والتبليغ عن المخالطين:
– ميشلين ميخائيل 70/703392
– د. انطوان الخوري 71/743192
للمساعدة الإجتماعية:
– ليا سلوم 70/477254
– ميليسا شدياق81/398164
للمساعدة اللوجستية:
– جان هاشم 03/351813
– ادوار عبدو 03/417823
للتواصل مع شرطة البلدية:
– مفوض الشرطة جوزيف هلال 70/588819
للتبرعات:
– الخوري نسيم قسطون 70/350146
– إدغار ضاهر 03/547777
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