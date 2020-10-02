كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:14 مساءً - منذ ساعتين القبيات عممت “خلية الأزمة في القبيات” أرقاما هاتفية “يستفيد منها من لديه شخص مصاب بالكورونا أو بعوارضها أو محجور بسببها في القبيات: للخدمات الطبية: – د. أمين اسكندر 03/380482 – د. ابراهيم عبدو 03/508805 – الممرضة المجازة تقلا خوند 70/229427 للمعلومات عن أماكن الحجر والتبليغ عن المخالطين: – ميشلين ميخائيل 70/703392 – د. انطوان الخوري 71/743192 للمساعدة الإجتماعية: Advertisements – ليا سلوم 70/477254 – ميليسا شدياق81/398164 للمساعدة اللوجستية: – جان هاشم 03/351813 – ادوار عبدو 03/417823 للتواصل مع شرطة البلدية: – مفوض الشرطة جوزيف هلال 70/588819 للتبرعات: – الخوري نسيم قسطون 70/350146 – إدغار ضاهر 03/547777

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خلية الأزمة في القبيات عممت أرقاماً هاتفية للمساعدة والاستعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.