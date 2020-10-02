لبنان | توقيف شخص فرّ صباحا لدى ضبط زورق في طريقه إلى قبرص بطريقة غير شرعية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:14 مساءً - منذ ساعتين

تمكنت دورية من مديرية المخابرات – مكتب أمن البترون، وبعد عمليات رصد ومتابعة متواصلة منذ فجر اليوم، من إلقاء القبض على السوري ف. د. الذي فرّ من دورية مخابرات الجيش بعد ضبطه بالجرم المشهود خلال محاولته السفر بطريقة غير شرعية من شاطئ بلدة كوبا إلى قبرص مع 4 أشخاص على متن زورق، قام بسرقته من شاطئ كفرعبيدا.

وكانت دورية من مديرية المخابرات قد تمكنت من توقيف أربعة أشخاص صباحاً بعد ضبطهم بالجرم المشهود خلال محاولتهم الهرب عبر البحر باتجاه قبرص على متن زورق zodiac، أقدم أحد المشتركين معهم في العملية على سرقته وهو سوري الجنسية يدعى ف.د الذي فر إلى جهة مجهولة.

وبنتيجة عملية الرصد والمراقبة من قبل عناصر دورية مكتب أمن البترون الذين نصبوا كمينا لهم، تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم الزورق المسروق و5 غالونات بنزين.