لبنان | بلدية خربة قنافار تناشد استثناءها من قرار الإغلاق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 06:13 مساءً - منذ 39 ثانية

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 7:02 مساءً

بعد قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي قضى بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها وإدراج بلدة خربة قنافار على اللائحة المذكورة توجهت بلدية خربة قنافار بكتاب الى محافظ البقاع كمال ابو جودة ناشدته فيه استثناء البلدة من القرار متحمّلة كامل المسؤولية، ومتعهدة تطبيق تدابير الوقاية الملائمة للبلدة بما يحفظ التوازن بين الحالة الصحية والاقتصادية.

واشارت في كتابها إلى انه سجلت منذ تاريخ 24 آب 18 إصابة وتماثلت أغلبيتها للشفاء وأنه من غير المناسب اقفال البلدة سيما وان الحالات الايجابية المتبقية في البلدة هي 7 حالات ولو لم تتعطل آلة الفحص في مستشفى مشغرة الحكومي لمدة 3 ايام لكانت بقيت حالة واحدة فقط.

وأكدت البلدية انها ما زالت تقوم بواجباتها حتى تاريخه لجهة اقفال البلدة ومنع التجمعات وتنظيم عملية التسوق، وتنسيق المناسبات الاجتماعية، والتوعية والارشاد، والتعقيم، ومنع التجول، واجراء الفحوصات المخبرية واعداد جداول الاحصاءات ومتابعة الحالات الايجابية والحجر المنزلي للمصابين.