لبنان | اقفال وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 06:13 مساءً - منذ 15 دقيقة

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب في بيان ان “بناءً على القرار رقم 1205 تاريخ 2/10/ 2020 الصادر عن معالي وزير الداخلية والبلديات المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات الكورونا فيها، تقفل جميع وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع في 5/10/2020 ولغاية الساعة السادسة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 12/10/2020.”

واضاف”تفتح الإدارة المركزية أبوابها يومي الثلاثاء الواقع فيه 6/10/2020 والخميس الواقع فيه 8/10/2020 وذلك لتسيير الاعمال الإدارية.”

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وتابع “يعفى من الحضور الى الإدارة المركزية العاملين المقيمين في القرى والبلدات المقفلة.”

واكد “تؤجل كافة الامتحانات بما فيها امتحانات الدخول المقررة مواعيدها خلال فترة الاقفال الى مواعيد لاحقة تحدد من قبل عمداء الوحدات. ”

ويستمر العمل كالمعتاد في المركز الصحي الجامعي وفي مختبرات البيولوجيا الجزئية في كلية العلوم في مجمع الحدث وفي مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في طرابلس.