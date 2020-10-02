لبنان | بالصور والفيديو: إسرائيل تكشف أسرار مصانع تخزين أسلحة لـ”حزب الله” في الأحياء السكنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 06:13 مساءً - منذ 26 دقيقة

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 6:40 مساءً

بعدما نظم “حزب الله” الأربعاء الماضي جولة لوسائل الإعلام لزيارة مواقع في بيروت وذلك كرد على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له بامتلاك مصانع سرية لتخزين الأسلحة قرب المطار، كشف الجيش الاسرائيلي ما اعتبره “اسراراً” تتعلق بالموقع والاسباب التي دفعت نصر الله الى القيام بجولة للصحافيين ودور المعدات في الموقع في حي الجناح في عملية انتاج مواد لتصنيع الصواريخ دقيقة التوجيه.

واكد الجيش الاسرائيلي ان هوية الشخص الذي عرض على الصحافيين كصاحب الموقع، هو ناشط في حزب الله يدعى محمد كامل فؤاد رمال، وهو المسؤول عن موقع انتاج مواد لصواريخ دقيقة التوجيه في حيّ الجناح في بيروت، وهو يعمل في وحدة انتاج الصواريخ الدقيقة العاملة بالتعاون الوثيق مع القوات الإيرانية. وفي إطار مهمته، قام بزيارة إيران أكثر من مرة برفقة نشطاء آخرين.

ناشط في “حزب الله”

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و جرى الكشف عن تفاصيل وظيفة المعدات في حي الجناح التي عُرضت على الصحافيين من قبل حزب الله، والذي ادعى مسؤول حزب الله الإعلامي انه موقع مدني، وهي:

ماكينة ثني المعادن: تقوم بمعالجة المعادن التي تتكون منها أغلفة المحرك، الرأس الحربي وأقسام تحكم الصاروخ.

ماكينة درفلة المعادن: تقوم بتشكيل المعدن على شكل دائري وذلك لاستخدامه في صناعة أجزاء المحرك، الرأس الحربي وأقسام تحكم الصاروخ.

ماكينة التقطيع بالليزر وبآلة هيدروليكية وذاتية: تقوم بقص المعادن بالزوايا المطلوبة وصناعة أجنحة توازن الصاروخ، أغلفة المحركات، والرؤوس الحربية للصواريخ.

معدات لـ”حزب الله”

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي اشار إلى أنه “كشف النقاب عن ثلاثة مواقع لانتاج مواد تستخدم في مشروع الصواريخ الدقيقة الذي يديره “حزب الله” في مناطق سكنية لبنانية مكتظة”.

موقع لـ”حزب الله”

موقع لـ”حزب الله”

وأكد الجيش الاسرائيلي أنه بعد كشف النقاب عن موقع تابع لـ”حزب الله” في حي الشويفات يقع اسفل خمسة مبانٍ سكنية، تم رصد تحركات مشبوهة، حيث وصلت سيارة تجارية الى المكان وخرجت منه بعد عدة ساعات، ومن ثم واصلت الطريق الى موقع اسفل الارض آخر، يقع تحت مبنى سكني مدني في حي برج البراجنة يستخدمه حزب الله، كما اشير الى تحركات مشبوهة في الأيام الأخيرة في محيط موقع الانتاج الكائن اسفل الارض في حي الليلكي.