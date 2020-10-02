لبنان | نقابة السوبرماركت تعترض على قرار وزير الداخلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

استنكرت نقابة السوبرماركت في لبنان بشدة عدم استثناء وزير الداخلية السوبرماركت من الاقفال الذي فرضه بموجب القرار الذي اصدره اليوم تحت رقم 1205. وطالبت بسريان الاستثناء على السوبرماركت كما في قرارات الاقفال السابقة، مع التشدد في مراقبة الداخلين إلى السوبرماركت وتطبيق كافة وسائل الحماية المطلوبة والتي تطبقها السوبرماركت أصلاً منذ آذار الماضي.

وأكدت النقابة في بيان ان هذا القرار لا يتوافق إطلاقاً مع ما طبق في حالات مماثلة عالميا، مشيرة الى أن الدول التي وضعت خطة مشابهة لم تلزم السوبرماركات بإغلاق أبوابها آخذةً بعين الاعتبار أن المتاجر غير مجهزة بخدمة التوصيل لآلاف الطلبات يوميا.

واعتبرت النقابة ان هذا القرار “سيؤدي الى حصول اكتظاظ في السوبرماركت الموجودة في المناطق المحيطة ما يزيد من مخاطر تفشي فيروس كوروناـ وكذلك الى تعثر السوبرماركات المشمولة بهذا القرار، خصوصاً ان لا قدرة للأخيرة على تصريف السلع الطازجة مثل اللحوم والاجبان والالبان والخضر، عن طريق الدليفري مما سيوقعها بخسائر طائلة لا قدرة لها على تحملها في ظل الوضع الاقتصادي المأزوم.”

وختمت النقابة بيانها بمناشدة وزير الداخلية استثنائها من القرار، مع تأكيدها بالالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية الصحية المطلوبة والعتمدة عالمياً على الموظفين والزبائن.