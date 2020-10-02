لبنان | بشرى للأهالي .. منحة ماليّة ستوزّع على جميع تلامذة المدارس والثانويات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 06:13 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 5:49 مساءً

أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أن : “عقدنا اجتماعًا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من الوزراء صباح اليوم، وتداولنا في مواضيع صحية وتربوية.

ومن أهم هذه المواضيع سبل دعم القرطاسيّة والكتب المدرسيّة.”

وتابع: “توصلنا إلى دعم مالي، عبارة عن منحة ماليّة ستوزّع على جميع تلامذة المدارس والثانويات، الخاصة والرسميّة، والمعاهد.

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وستصدر آليّة المنحة الماليّة خلال الأسبوع القادم، ولا ضَيْر من التذكير أنه تمّ صرف مبلغ 8,1 مليون دولار على سعر المنصّة لدعم صناديق المدارس والمتوسطات الرسميّة.”

وقال: “يُعْمَل على مبلغ إضافي، عبارة عن أكثر من 6 مليون دولار، للمدارس والثانويات، الرسمية والخاصة، سيُصرف على سعر المنصة أيضًا.”

ويُعّد ذلك بداية مدّ يد العون إلى القطاع الرسمي لمواجهة الصعوبات الكثيرة التي تمّر بها البلاد.

وذكّر المجذوب بإلزامية الإقفال التام لجميع المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة قبل تاريخ 12 تشرين الأول 2020 على أن يُصار الأسبوع القادم إلى تقييم الوضع الصحي عبر “لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا”.

وستعلن حينها آلية للعودة التدريجيّة إلى التدريس.