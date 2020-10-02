لبنان | برئاسة دياب: اجتماع لمعالجة موضوع تهريب المحروقات وتوزيعها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا لمعالجة موضوع تهريب المحروقات وتوزيعها.

واثر الاجتماع تلا وزير الطاقة والمياه ريمون غجر المقررات، قال: ” تقرر ما يلي:

أولا: تكليف وزارة الطاقة والمياه الطلب من المعنيين إعداد كشفين مفصلين، الأول بأسماء الموزعين لمادة البنزين والثاني بأسماء المحطات أو الجهات التي يتم توزيع مادة البنزين عليها، على أن يتضمن الكشفين المذكورين حجم الاستهلاك أو السحب ومعدله الأسبوعي لسنوات سابقة.

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وفور الانتهاء من إعداد الكشفين المذكورين تتولى وزارة الطاقة والمياه إعطاء تعليمات حازمة للمستوردين والموزعين بعدم تجاوز عملية التوزيع والكميات خارج أو قريبة من المعدلات الواردة فيهما، على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص مع وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ الاجراءات القانونية في حال المخالفة.

ثانيا: الطلب من وزير الطاقة والمياه التطبيق الفوري لأحكام المرسوم رقم 1358 تاريخ 26/12/1983 بما يسمح بمصادرة، بصورة موقتة أو نهائية، جزئية أو كاملة، لقاء تعويض لجميع المنتوجات والتجهيزات والمنشآت النفطية من أي نوعٍ كانت، ولوسائل النقل والمحطات ولليد العاملة اللازمة لتأمين تموين الجمهور بالمواد النفطية.

وتكلف الأجهزة الأمنية اتخاذ ما يلزم بهدف وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.

ثالثا: الطلب من وزارة الداخلية والبلديات السماح بمرور صهاريج المحروقات في المناطق الحدودية، فقط ما بين الساعة السابعة صباحا والخامسة من بعد ظهر كل يوم”.