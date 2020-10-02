لبنان | تأجيل الامتحانات الرسمية لدورة عام 2020 لشهادة الاجازة الفنية

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 5:19 مساءً
تأجيل الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري في تعميم حمل الرقم 69/2020، تأجيل الامتحانات الرسمية لدورة عام 2020 لشهادة الاجازة الفنية.
وجاء في التعميم: “بالاستناد الى القرار رقم 52/2020 تاريخ 22/6/2020 (استئناف التحاق طلاب الاجازة الفنية في المعاهد والمدارس الفنية للعام الدراسي 2019/2020 وتحديد تاريخ بدء الامتحانات الرسمية لطلاب الامتياز الفني والمرشحين الاحرار للامتحانات الرسمية العملية والخطية لدورة عام 2020) لا سيما المادة الثامنة منه، وبالاستناد الى القرار رقم 1205/2020 تاريخ 2/10/2020 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات الكورونا فيها، وبما ان العديد من مراكز الامتحانات الرسمية للعام 2020 التي ستجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تتواجد في تلك المناطق المشمولة بقرار وزير الداخلية، وحفاظا على صحة كل من الطلاب واجهزة المراقبة في الامتحانات الرسمية، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات،
اولا: تؤجل الامتحانات الرسمية الخطية لشهادة الاجازة الفنية من تاريخ 5-6-7/10/2020 الى تاريخ 16-17-18/10/2020.
ثانيا: في حال حصول اي طارىء يستدعي تأجيل الامتحانات الرسمية لمرة اخرى سيصار الى اصدار تعميم جديد تحدد بموجبه التواريخ الجديدة للامتحانات الرسمية العملية والشفهية والخطية، وذلك بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات.
ثالثا: يبلغ هذا التعميم من يلزم ويعمل به فور صدوره وينشر على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني”.
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