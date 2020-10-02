لبنان | إرجاء جلسة محاكمة رياض سلامة الى هذا التاريخ

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 5:02 مساءً
رياض سلامة
نفذ تحالف “متحدون”، وقفة أمام قصر العدل في بعبدا ظهر اليوم، فور انتهاء أولى جلسات المحاكمة في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق زياد مكنا بموضوع الجرائم المدعى بها على خلفية انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار.
وكانت كلمات ألقيت لكل من المحاميين رامي عليق وسينتيا حموي من التحالف والمنسقة الإعلامية سالي قرفلي.
أما على صعيد الجلسة اليوم، فقد استمهل الوكيل القانوني لسلامة للإطلاع وتقديم الدفوع الشكلية، وأرجِئت الجلسة إلى 18 كانون الأول المقبل للبت بالدفوع، أحيل طلب “متحدون” بتقرير منع سفر سلامة على مدعي عام جبل لبنان لإبداء الرأي.
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