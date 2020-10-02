- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 4:40 مساءً
الكتيبة الإيطالية
نظمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار اليونيفيل والجيش اللبناني مناورة تدريبية تحت عنوان “دورة الإخلاء الطبي القتالي”، وهي دورة تدريبية استمرت ثلاثة أيام تهدف إلى تحسين المعرفة النظرية والمهارات العملية للجنود اللبنانيين من خلال الإسعافات الأولية في القتال، وأيضا من خلال محاكاة حالات الطوارئ الصحية المختلفة.
وقد أجراها أطباء ومساعدون من فرقة العمل الإيطالية في ثكنة بنوا بركات في صور، وقد حققت الأهداف المحددة في هذا الشأن وبالتالي تحسين التماسك بين إدارتي اليونيفيل والجيش اللبناني من خلال تبادل مثمر للخبرات بين الطرفين، حيث تمت أيضا محاكاة تدخلات “دعم الحياة الأساسي” لعلاج الجروح الناتجة عن طلقات نارية وكسور العظام وصدمات الانفجارات
وفي نهاية الدورة تم تسليم الشهادات من قبل قائد الكتيبة الإيطالية العقيد كارلو دي بينتو خلال حفل هام في مقر قطاع جنوب الليطاني في صور بحضور فائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون قبياتي وكبار ضباط الجيش.
وأكد بينتو ان هذا النشاط دعم لقوات جنود الجيش اللبناني، إلى جانب مراقبة وقف الأعمال العدائية وتقديم المساعدة للسكان اللبنانيين، من أهمها المهام الموكلة إلى الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم1701.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مناورة تدريبية للكتيبة الإيطالية تحت عنوان “دورة الإخلاء الطبي القتالي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.