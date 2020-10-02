لبنان | مناورة تدريبية للكتيبة الإيطالية تحت عنوان “دورة الإخلاء الطبي القتالي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 4:40 مساءً

نظمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار اليونيفيل والجيش اللبناني مناورة تدريبية تحت عنوان “دورة الإخلاء الطبي القتالي”، وهي دورة تدريبية استمرت ثلاثة أيام تهدف إلى تحسين المعرفة النظرية والمهارات العملية للجنود اللبنانيين من خلال الإسعافات الأولية في القتال، وأيضا من خلال محاكاة حالات الطوارئ الصحية المختلفة.

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وقد أجراها أطباء ومساعدون من فرقة العمل الإيطالية في ثكنة بنوا بركات في صور، وقد حققت الأهداف المحددة في هذا الشأن وبالتالي تحسين التماسك بين إدارتي اليونيفيل والجيش اللبناني من خلال تبادل مثمر للخبرات بين الطرفين، حيث تمت أيضا محاكاة تدخلات “دعم الحياة الأساسي” لعلاج الجروح الناتجة عن طلقات نارية وكسور العظام وصدمات الانفجارات

وفي نهاية الدورة تم تسليم الشهادات من قبل قائد الكتيبة الإيطالية العقيد كارلو دي بينتو خلال حفل هام في مقر قطاع جنوب الليطاني في صور بحضور فائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون قبياتي وكبار ضباط الجيش.

وأكد بينتو ان هذا النشاط دعم لقوات جنود الجيش اللبناني، إلى جانب مراقبة وقف الأعمال العدائية وتقديم المساعدة للسكان اللبنانيين، من أهمها المهام الموكلة إلى الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم1701.