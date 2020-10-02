لبنان | رئيس بلدية بيت لهيا: حالتان ايجابيان في الحجر المنزلي

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كورونا لبنان
دعا رئيس بلدية بيت لهيا انطوان اسطفان، الاهالي في بيان، الى “ضرورة الوقاية من فايروس كورونا”.
وأعلن انه “بعد ظهور حالتين ايجابيتين في البلدة بتاريخ 1/10/2020، وهما في الحجر المنزلي وبحالة جيدة ونتمنى لهم الشفاء العاجل، كان لا بد لنا من التعاون وإياكم للعمل على عدم انتشار الوباء ونرجو منكم أحذ العلم بالآتي:
– لقد تم إجراء فحوصات مخبرية لجميع المخالطين للمصابين وأتت النتائج سلبية ونحن ننتظر باقي النتائج والجميع في الحجر المنزلي.
– نرجو على كل من خالط المصابين الاتصال بالبلدية، ونحن على استعداد كامل إجراء فحص كورونا له.
– نأمل من الجميع التقيد بإجراءات السلامة ووضع الكمامات والقفازات والتقيد بأوقات الخروج المسموح بها.
– يطلب من أصحاب المحال في البلدة وضع المعقمات على المدخل وعدم السماح لأي كان من الدخول إلى الداخل مع إلزامية الكمامة.
– إن الوضع الصحي في البلدة هو تحت السيطرة والبلدية تتابع عن كثب كل الأمور بالتنسيق مع خلية الأزمة وقائمقامية راشيا، لكن بتعاونكم نتخطى هذه الأزمة ونصل وإياكم إلى بر الأمان.
– إن بلدية بيت لهيا على جهوزية تامة لتقديم المساعدة والعون وتأمين الفحوصات المجانية لمن يشعر أنه بحاجة، ونحن على السمع على مدار الساعة”.
وختم: “شكرا لتعاونكم وسنواجه وإياكم كل التحديات”.
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