لبنان | دولار السوق السوداء “طالع طلعتو” صباح اليوم… هل يلامس الـ10000 قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 11:02 صباحًا

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الـ8400 – 8500 ليرة. وكانت نقابة الصرافين أعلنت تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة لليوم الأربعاء حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حداً أدنى والبيع بسعر 3900 حداً أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وبحسب معلومات صحيفة اللواء، فإن تسعير الدولار في السوق السوداء يخضع إلى مراقبة، لئلا يسجّل خرقاً خطيراً، يطيح ببعض الترتيبات المتفق عليها، لإحتواء الصعوبات الخطيرة.

ويحذر مراقبوم من حجم الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، فبحسب الأرقام المتوقعة، إن واصل الدولار ارتفاعه الى 9000 ليرة في السوق السوداء الدولار أي أنه ارتفع 277% امام الليرة منذ بداية 2020، إضافة إلى فشل تشكيل الحكومة، وهذا ما يعيق خطط الاصلاحات الاقتصادية، إذا أن المفاوضات مع صندوف النقد مرتبطة بالإصلاحات واجتياجات لبنان التمويلية التي تبلغ 30 مليار $.

من جهته أكد الخبير المالي والاقتصادي باتريك مارديني في حديث الى “صوت كل لبنان” أننا ذاهبون نحو الغلاء الإضافي ومقبلون على تدهور إضافي في سعر الصرف في ظل تراجع عرض الدولار وازدياد الطلب عليه.

ورأى مارديني أن “سياسة الدعم التي اعتمدت لم تكن مناسبة ولا الطريق السليم”. ودعا الى المباشرة بالإصلاحات الصعبة بدءا من خفض النفقات العامة.