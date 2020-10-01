لبنان | الأمن العام ينفي تسليم المخابرات السورية الإرهابي الفار

الأمن العام
نفت المديرية العامة للأمن العام خبر قيام المخابرات السورية بتسليم الأمن العام اللبناني المدعو فادي خالد الفارس، أحد إرهابيي خلية التلاوي الفار إلى سوريا.
وقالت في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “ورد على أحد المواقع الإخبارية خبراً يتعلّق بقيام المخابرات السورية بتسليم الأمن العام اللبناني المدعو فادي خالد الفارس، أحد إرهابيي خلية التلاوي الفار إلى سوريا.
يهمّ المديرية العامة للأمن العام أن تنفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، وهي تذكر دوماً بأنها تقوم بتسليم أي موقوف يتواجد لديها إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني”.
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