لبنان | كوبيتش: المناقشات حول الترسيم انجاز كبير للبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 07:15 مساءً - منذ 8 دقائق

اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عبر “تويتر” أن “أخبار مهمة وايجابية اليوم تتمثل في قرار لبنان وإسرائيل بدء المناقشات حول ترسيم الحدود البحرية التي ستعقد في الناقورة بلبنان تحت علم الأمم المتحدة، ويستضيفها مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL) وبمشاركة الولايات المتحدة كوسيط وميسر.

وأضاف: “كذلك المناقشات الأخرى التي ستجري حول الخط الأزرق. هذا الإنجاز الكبير الذي حققه لبنان تحت القيادة الرصينة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، يفتح المجال لمزيد من الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي. أؤكد ان الأمم المتحدة لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق ذلك وفقا لما طلبته أطراف الاتفاق الإطاري”.