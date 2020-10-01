لبنان | خلية الازمة في عكار: ارتفاع عدد الاصابات الى 6

عكار
أعلنت خلية الأزمة في بلدة الدورة في بيان، “ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 6 حالات، 5 منهم تماثلوا للشفاء”، مشيرة الى أن “آخر الإصابات كان المختار ح. س”، داعية “جميع المخالطين له الى التواصل مع البلدية لإجراء فحص الـ”PCR”.
وذكرت بضرورة “الإلتزام بالإجراءات الوقائية: الكمامة، وتعقيم اليد والتباعد الإجتماعي وصولا إلى الحجر المنزلي”. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 وفيات و1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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