لبنان | “الصحة”: 7 وفيات و1248 إصابة جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 07:15 مساءً - منذ 46 دقيقة آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2020 7:33 مساءً وزارة الصحة العامة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 وفيات و1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وزارة الصحة

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