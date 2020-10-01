لبنان | بعد إصابة باسيل… هل أصيب عون بـ”كورونا”؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن “الشائعات التي يروجها البعض عن إصابة الرئيس ميشال عون بكورونا لا اساس لها من الصحة، والرئيس بخير ويواصل نشاطه واتصالاته كالمعتاد”.

يذكر أن صهر الرئيس عون الوزير السابق جبران باسيل أعلن منذ عدة أيام إصابته بفيروس كورونا. وأدخل اليوم إلى المستشفى لأنه شعر بديق نفس، بعدها طمأن محبيه بأنه بخير.