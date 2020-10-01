لبنان | اليونيفيل: مستعدون لتسهيل الجهود وصولا الى حل في مفاوضات الترسيم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

رحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بيان، بـ”إعلان اليوم عن اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين”.

وأكدت “الاستعداد لتقديم كل الدعم الممكن إلى الأطراف وتسهيل الجهود الرامية للوصول الى حل في هذه المفاوضات المقبلة والمضي قدما في عملية تحديد الخط الأزرق”.

وشدد على أنها “في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701، تدعم أي اتفاق بين البلدين يهدف الى تعزيز الثقة ويحفز الأطراف على الالتزام مجددا باحترام الخط الأزرق وعملية ترسيم الحدود الأوسع”.

في التوازي، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أننا “نحن لا نتعامل مع حزب الله وإسرائيل ولبنان طلبا منا تسهيل المفاوضات”.

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وأكد شنكر أن ترسيم الحدود لمصلحة اللبنانيين وهو لن يمنع استكمال فرض العقوبات على الفاسدين. وشدد على أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية واتفاق التفاوض مع إسرائيل سيساعده. ولفت شنكر إلى أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لا يعني تطبيع العلاقات.

في السياق، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن بلاده ستجري محادثات بوساطة أممية مع إسرائيل بشأن الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلعب دور جهة تسهّل عقد المحادثات التي يفترض أن تجري في بلدة الناقورة الحدودية، دون أن يعلن عن موعد انطلاقها.

وأوضح بري أنه جرى الاتفاق على إطار عمل للتفاوض مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية. وأوضح أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات برعاية رئاسة الجمهورية.

وأضاف أنه “حين يتم التوافق على ترسيم الحدود سيتم إيداع الاتفاق لدى الأمم المتحدة”. ولفت بري إلى أنه بدأ منذ عام 2010 بمطالبة الأمم المتحدة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

من ناحية أخرى، قال: “تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم الحدود استنادا للتجربة الإيجابية للآلية الموجودة من تفاهم أبريل/ نيسان 1996”.