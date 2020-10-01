لبنان | 66 إصابة جديدة في القبيات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت خلية الازمة في بلدة القبيات ببيان، أن “النتائج الإيجابية لأبناء البلدة الذين ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا أصبح عددها 66، بعدما أضيفت إليها النتائج الإيجابية لفحوصات خاصة وفحوصات مختبر مستشفى هيكل التي تم إجراؤها الاربعاء في المركز الثقافي البلدي في القبيات، تبين بأن أغلبها سلبية ما عدا 4 اشخاص.

اما نتائج الفحوص التي تم إجراؤها في نفس اليوم في مدرسة سيدة السلام لراهبات المحبة وفي مدرسة مار ضومط الآباء الكرمليين، فلم تصدر بعد وسننشرها عند ورودها”.

وذكرت الخلية “كل المحجورين الإيجابيين او المخالطين بالإلتزام التام بالحجر الكامل تحت طائلة المسؤولية القانونية، بالتنسيق مع بلدية القبيات والقوى الأمنية”، داعية المواطنين الى “التبليغ الفوري عن أي خرق للحجر عبر الخطين الساخنين”.

كما ذكرت “أصحاب النتائج السلبية من ذوي التخالط المباشر من الدرجة الأولى، بإلزامية الحجر المنزلي لمدة سبعة أيام من تاريخ صدور النتائج”، آملة من “الجميع وخاصة كل من لديه عوارض او تخالط، بضرورة التواصل معها على الأرقام التالية (اتصال او واتساب) 71743192 – 70703392”.