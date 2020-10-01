لبنان | “التمييزية” طلبت من الإنتربول إصدار تعميم بتوقيف مالك وقبطان السفينة روسوس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2020 6:36 مساءً

في إطار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أصدر المحقق العدلي في الملف القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك السفينة التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم الى لبنان، وقبطان السفينة من “الجنسية الروسية).

وأحال الأوراق الى النيابة العامة التمييزية التي طلبت من الإنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما.

وتوجه وفد قضائي وأمني لبناني الى قبرص للقاء مالك السفينة حيث مقر إقامته، مع الإشارة الى أن السلطات القبرصية سبق أن سجلت ودونت إفادته بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.

Advertisements

ويواصل لبنان لملمة جراحه بعد انفجار المرفأ الذي أوقع أكثر من 190 قتيلا ودمر أجزاء من العاصمة. وأرخت كارثة 4 أغسطس بظلالها على الوضعين الاقتصادي والسياسي اللذين كانا يعانيان أزمات مستعصية ومركبة.

بعد شهر على الانفجار الضخم في بيروت الذي أودى بحياة 190 شخصاً على الأقل وأصاب الآلاف بجروح وحوّل العاصمة إلى “مدينة منكوبة”، لم يكشف بعد بشكل نهائي ومفصّل سبب انفجار كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم مخزنة في أحد مستودعات المرفأ.

وبحسب علماء الزلازل، يوازي ضغط الانفجار ما يعادل زلزالاً بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت كرة نارية كبيرة جداً تصاعدت في السماء فوق المرفأ، ثم سحابة من الدخان على شكل فطر ضخم، تلاها عصف قوي مع صوت انفجار عَبَر المدينة بأكملها. وأحدث الانفجار وفق خبراء فرنسيين حفرة بعمق 43 متراً.