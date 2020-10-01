لبنان | مساعدات غذائية من مركز الملك سلمان لمؤسسات المفتي حسن خالد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 05:16 مساءً - منذ 10 دقائق

سلم “مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية” بالتعاون مع الهيئة العليا للاغاثة، مساعدات غذائية الى “مؤسسات المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد” في طريق الجديدة، بحضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير والقائم بأعمال السفارة السعودية سعود العنزي ومدير مركز الملك سلمان للاغاثة فرع لبنان فهد القناص ومدير مركز المؤسسات سعد الدين خالد.

وقال خير: “أولا نتوجه بالشكر الكبير للمملكة العربية السعودية وللشعب السعودي الأبي الحر الوفي ولسمو الامير محمد بن سلمان الذي يوجه له كل الشعب اللبناني التحية والتقدير. في هذا الجو الذي يستمر منذ شهرين في لبنان بتلقي المساعدات الاغاثية والادوية والطبابة والاجهزة الطبية، كل هذا كان يوزع في المناطق الاكثر حاجة وخاصة المناطق الاكثر ضررا وفقرا في منطقة بيروت، ومن ثم الى المناطق الاقل فقرا. ان المساعدات لمركز الشهيد حسن خالد هي من ضمن المراكز التي وزعت عليها وهو آخر مركز يتم التوزيع فيه، وايضا هناك 3200 علبة تمر و750 شوال طحين و900 علبة حليب”.

بدوره، قال خالد: “الناس بحاجة، والطبقات في لبنان اختلفت، فأصبحت الغنية متوسطة والمتوسطة فقيرة. إن وضعنا صعب جدا، وليس غريبا على المملكة العربية السعودية ان تقوم بمساعدة لبنان وشعبه برعاية الملك سلمان حفظه الله وحكومته وشعبه، كل هذه التقديمات تؤكد للشعب اللبناني متانة العلاقة بين المملكة ولبنان وتقوم بهذا العمل من خلال مركز الملك سلمان للاغاثة، وطبعا برعاية حبيبنا الاخ اللواء محمد خير الذي له اليد الاولى بمساعدة الناس في كل المناطق ويجب ان نخبر الجميع بأن المساعدات ستصل الى كل اللبنانين”.