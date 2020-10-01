لبنان | من بكركي… الشيخ نعيم حسن: الاستمرار في هذا النهج يحتّم الانهيار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 05:16 مساءً - منذ 5 دقائق

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن ان “الاستمرار في هذا النهج يحتّم الانهيار وعلينا التحلي بالمسؤولية وندعو المكونات الاساسية الى التنازل والتواصل من اجل الوطن واحترام النصوص الدستورية”.

وقال الشيخ حسن، من بكركي “الحكومة مطلوبة بأسرع وقت وتذليل العقبات على ذمة المعنيين” واضاف “الدولة اللبنانية مع مبدأ النأي بالنفس ولا مشكلة في مبدأ الحياد الذي أطلقه الراعي”.

وبحث البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي، مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن مع وفد من مشايخ الطائفة ورئيس المجلس المذهبي الدرزي القاضي عباس الحلبي في الشؤون اللبنانيّة.