لبنان | بعد طعن عويجان… مجلس الشورى أوقف تنفيذ 4 قرارات للمجذوب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 05:16 مساءً - منذ 44 دقيقة مجلس شورى الدولة أصدر مجلس شورى الدولة قرارا إعداديا قضى بوقف تنفيذ القرارات الأربعة التي كان اصدرها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب. وجاء القرار الصادر عن الغرفة الرابعة برئاسة القاضي يوسف نصر، نتيجة المراجعة التي قدمتها رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء المُقالة الدكتورة ندى عويجان بقرارات المجذوب التي اتخذها بعد استقالة الحكومة.

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