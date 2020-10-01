لبنان | عون يرحب بالإعلان الأميركي المتعلق بترسيم الحدود

آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2020 5:28 مساءً
ميشال عون
رحّب رئيس الجمهورية ميشال عون بالإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن التوصل الى اتفاق اطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، ان عون سوف يتولى المفاوضة وفقاً لاحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملاً من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة.
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