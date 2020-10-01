لبنان | نقيب مستوردي السيارات المستعملة حذّر من تعديل سعر صرف الدولار

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نقيب مستوردي السيارات المستعملة حذّر من تعديل سعر صرف الدولار
أعلن رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي في بيان، رفضه “الاقتراحات التي يتم تداولها في وزارة المالية القاضية بتعديل سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الاخرى الى سعر يحاكي الواقع الفعلي لسعر تلك العملات لغاية استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على البضائع المستوردة من الخارج”.
وحذر من “ان هذا التوجه المتهور وغير المسؤول من شأنه ضرب ما تبقى من حركة تجارية ومؤسسات تعمل مع الخارج وكذلك زيادة الاعباء المعيشية والاستهلاكية على اللبنانيين”، وقال: “المطلوب اليوم اقتراحات بناءة وأيجابية تؤدي الى تحفيز المؤسسات وتقوية صمودها للحفاظ عليها وعلى العاملين فيها، وكذلك تدعيم أوضاع اللبنانيين المعيشية وليس العكس”، معتبرا ان “التمادي في سياسة رفع الضرائب والرسوم هو الذي أدى الى هلاك أكثر من ثلث المؤسسات وضرب الاقتصاد الوطني”.
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