لبنان | اليونيفيل تعلق على اتفاق إطار الترسيم وتعلن جهوزيتها للمساعدة

قوات اليونيفيل في لبنان
بعيد المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رحبت القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل بإعلان اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأكدت اليونيفيل، في بيان، أنها على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة”، مشيرة إلى أنها وفي إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701، تدعم أي اتفاق بين البلدين (لبنان واسرائيل) بما يعزز الثقة ويحفّز الأطراف على الالتزام مجدداً باحترام الخط الأزرق وعملية ترسيم الحدود الأوسع”.
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