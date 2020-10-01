لبنان | باسيل لكل من يتساءل عن صحته: لا حاجة للقلق!

آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2020 1:54 مساءً
جبران باسيل
بعد تداول معلومات عن إدخال رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل إلى الى مستشفى “أوتيل ديو” بعد تعرّضه لضيق في التنفّس بسبب فيروس “كورونا”.
صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل البيان التالي:
“دخل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى مستشفى اوتيل ديو لإجراء الفحوصات الروتينية في إطار متابعته العلاج من فيروس كورونا وقد فضّل فريقه الطبي في المستشفى ابقاءه قريباً وتحت المراقبة؛ انّ النائب باسيل هو بصحة جيدة وبحالة مستقرّة تماماً ويتواصل ويعمل من مكان وجوده، ويشكر كل من يتصل للاطمئنان عنه ولكن يؤكد لهم ان لا حاجة للقلق وأنّ الأمور تسير بمسارها الطبيعي بإذن الله”.
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