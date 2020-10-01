لبنان | دائرة تنفيذ قصر عدل صيدا مقفلة حتى اكتمال فترة حجر المصابين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ 31 دقيقة دائرة نفوس صيدا عطفاً على الخبر التي أوردته “الوكالة الوطنية للاعلام” عن أن دائرتي نفوس صيدا وتنفيذ قصر العدل عاودتا العمل اليوم، أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في صيدا، أن الرئيس الأوّل في محاكم الجنوب بالتكليف القاضي ماجد مزيحم طلب الاستمرار بإقفال دائرة تنفيذ قصر العدل، وتم تحويل الاعمال الادارية الى مكتب امانة سر الرئيس الاول، وذلك بعد تسجيل ثلاث اصابات كورونا في الدائرة. وبناء على تعليمات وزارة الصحة سيتم استكمال فترة الحجر الصحي للموظفين في الدائرة لحين انتهاء فترة الـ14 يوماً، حرصاً على سلامة الموظفين والمواطنين في قصر العدل.

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