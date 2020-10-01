هذه المواد الغذائية سيرفه الدعم عنها
أوضح نقيب مستوردي المواد الغذائيّة “هاني بحصلي” أن “ترشيد الدعم يحصل عبر إزالته، في مرحلة أولى، عن الأدوات والمواد غير الأوليّة، والتي ليست أساسيّة بالنسبة إلى حاجات الناس، كـ”شيفرات” حلاقة الذقن، الفطر والذرة، اللوز، والكاجو، وترك المجال للمواد التي يحتاجها المستهلك”.
وفي حديث للـ mtv لفت إلى أنّ “التهريب لا يحصل بين لبنان وسوريا فقط، بل بين دول عدّة، والأهمّ تطبيق الدولة الوسائل التي تحدّ من تهريب البضائع إلى خارج البلد”، مؤكّداً أنّه “يتمّ العمل على تعديل السلّة الغذائيّة بناءً على ما يصدر عن مصرف لبنان”.
وكان بحصلي شدّد على أنّ “الدعم لن يتوقف بشكل مفاجئ، بل يمكن أن يتمّ على مراحل عبر ترشيده وحصره بالأصناف الأساسيّة لتطويل أمدّه الى أطول فترة ممكنة ودراسة إمكانيّة الإستعاضة عنه ببدائل أخرى مثل البطاقة التموينية أو مشاريع أخرى”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إليكم “المواد الغذائيّة” التي سيُرفَع عنها الدعم في المرحلة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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