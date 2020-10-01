لبنان | دائرتا نفوس صيدا وتنفيذ قصر العدل عاودتا العمل

آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2020 1:35 مساءً
قصر العدل في صيدا
استأنفت دائرة النفوس في سرايا صيدا عملها صباح اليوم، بعدما أقفلت يوم أمس، بغية قيام الموظفين باجراء اختبار الـ PCR، نتيجة ثبوت ثلاث حالات إيجابية بينهم، فيما عملت فرق بلدية صيدا على تعقيم مختلف مكاتب الدائرة تمهيدا لعودة العمل بشكل طبيعي.
وبالتوازي عاودت دائرة تنفيذ قصر العدل في صيدا عملها المعتاد صباحا، بعد إقفال دام خمسة ايام، تم خلالها تعقيم شامل لمكاتب الدائرة ومبنى قصر العدل، إثر إصابة أحد الموظفين، ورصد 8 مخالطين له سجلت بينهم في ما بعد، ثلاث حالات إيجابية إضافية.
وعلى مستوى مصلحة المالية في السرايا، اتخذ مسار العمل صباحا مجراه الطبيعي، بعد عملية تعقيم أجرتها فرق بلدية صيدا يوم أمس لمبنى المصلحة برمته، اثر ظهور اصابة جديدة بفيروس كورونا والتي لم تسجل مخالطين لها من بين الموظفين. ويتم استقبال معاملات المواطنين كالمعتاد، ضمن الاجراءات الوقائية المتبعة لجهة وضع الكمامة واتخاذ المسافات الآمنة.
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