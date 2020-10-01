لبنان | اتحاد نقابات السائقين العموميين يُحذر من رفع الدعم عن البنزين والمازوت

اتحاد نقابات السائقين العموميين يُحذر من رفع الدعم
دعا اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان، في بيان، “الحركة النقابية على مستوى الوطن والقطاع الى فتح حوار جدي عن تحمل مسؤوليتها بالتفاهم على برنامج نضالي مطلبي ديمقراطي، سعيا لوحدة اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان”.
واعتبر “ان الانفراد بالقرار يضعف من الفعالية”، داعيا “الزملاء للعودة على ما كنا عليه لان الازمات الوطنية والقطاعات كبيرة جداً”.
وحذر الاتحاد من رفع الدعم عن البنزين والمازوت كونهما مادة اساسية لقطاع النقل البري وتتعلق بحياة جميع المواطنين وتنعكس سلباً على اسعار كل المواد، مطالبا وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة، “بتنفيذ ما اتفقنا عليه لجهة مراقبة قطع غيار السيارات من حيث النوعية والسعر واعادة قطاع المحروقات الى كنف الدولة”.
وأكد “دعم الاصلاحات المطلوبة من الحكومة المنوي تشكيلها، ومن ضمنها اقرار خطة تنظيم النقل لإنهاء هذه الفوضى كونها قضية وطنية ومهنية”.
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