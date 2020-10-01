لبنان | جلسة نيابية لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين نبيه بري دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، إلى جلسة مشتركة تعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 7 تشرين الاول الحالي، وذلك لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية. – اقتراح قانون مقدم من النائبين انور الخليل وابراهيم عازار. Advertisements – اقتراح قانون مقدم من النواب: نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش. – اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. مقدم من النائبين انور الخليل وابراهيم عازار. واذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، تجتمع اللجان في الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه بثلث أعضائها.

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