لبنان | نجم: اليوم تعززت حقوق الإنسان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:13 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2020 6:48 مساءً

غرّدت وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم على حسابها على “تويتر” قائلة :”اليوم تعززت حقوق الإنسان بإقرار قانون يضمن لكل مشتبه به حق الدفاع عن نفسه في التحقيق الأولي أمام الضابطة العدلية بحضور محاميه ومع التسجيل بالصوت والصورة.

اشكر القضاة الذين مثّلوا وزارة العدل اثناء مناقشة هذا القانون وشاركوا في إعادة صياغته ليشمل ضمانات أساسية طالما انتظرناها.”