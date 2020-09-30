لبنان | الحواط: تعديل المادة 47 من قانون المحاكمات الجزائية هو انتصار للعدالة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشاد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط في بيان، بما “تحقق في الجلسة التشريعية اليوم لجهة اقرار اقتراح القانون الذي تقدم به مع النائب جورج عقيص لتعديل المادة 47 من قانون المحاكمات الجزائية، ما يخول المحامين حضور التحقيقات الأولية مع موكليهم”، معتبرا أنه “إنجاز تشريعي كبير سيساهم في ضبط اداء الضابطة العدلية لناحية الضغط للتأثير في نتائج التحقيقات عن طريق الترهيب والتعذيب”، مشيرا الى “انتصار كبير للعدالة في ذلك”.

وعن مشروع قانون العفو العام، شدد الحواط على “ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات التي تساهم في ضمان حقوق الموقوفين وكراماتهم”، داعيا الى “احترام مدة التوقيف الاحتياطي واصول المحاكمات والاسراع فيها، مما يؤدي الى خفض عدد السجناء والموقوفين ممن تخطت مدة توقيفهم مدة التوقيف الاحتياطي، او مدة محكوميتهم في ما لو تمت محاكمتهم”.

كما دعا الى “الاسراع في وضع استراتيجية للسجون من اجل تأهيلها وتوسيعها واستحداث سجون جديدة، وبذلك يتم ضمان الكرامة البشرية للسجناء والموقوفين، وتوفير الحد الأدنى من حقوق الانسان، وسلوك العدالة الطريق الصحيح”.