لبنان | هبة فرنسية الى المختبرات الجنائية في قوى الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:13 مساءً - منذ 57 دقيقة هبة من فرنسا الى المختبرات الجنائية صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “جرى بتاريخ 29-9-2020 في ثكنة الحلو، تسليم هبة مقدمة من السفارة الفرنسية إلى مكتب المختبرات الجنائية عبارة عن مواد مختصة في رفع وتحليل الـDNA، وذلك في حضور رئيس مكتب المختبرات الجنائية في وحدة الشرطة القضائية المقدم هاني كلاسي، ملحق الأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية في لبنان المفوض Fabrice Grossir يرافقه مساعده الأول Olivier Dumont، ومساعده للتعاون التقني Jean-François Hubert”.

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