لبنان | بو عاصي لنصرالله: “حِل عنا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:20 صباحاً - منذ 59 دقيقة

اشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي الى انه استنتج من كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله إن ما من حل دون مشاركتهم في الحكومة. اضاف في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “أنا اؤكد اننا وصلنا الى ما وصلنا اليه نتيجة مشاركتكم في الحكومة والاستئثار بالقرارات الكبرى. الدولار لامس 10 آلاف ليرة، بيروت مدمّرة والمرفأ أشلاء والناس في عَوَزٍ وقلق. ليتك ذكرتهم وذكرت الحل لهذه المأساة الوطنية”.

وتابع “شعرت بك يا سيّد نصرالله منزعجاً من محاولة تهميشك لمدة شهر. شفت شو بشع هالشعور؟ بسبب اداء حزبك يتشارك نفس شعور التهميش والاقصاء عن القرارات المصيرية ما لا يقل عن ثلثي الشعب اللبناني ومنذ أكثر من 15 سنة، خلناك تدفع بالبلاد نحو مواجهة ليس فقط عسكرية وانما أيضاً سياسية وثقافية واقتصادية مع إسرائيل. في الواقع أدخلتنا في منافسة فقر وعزلة مع غزة المنكوبة”، وختم قائلا “إذا حَل ما عندك، حِل عنا”.