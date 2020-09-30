لبنان | 35 إصابة جديدة في الضنية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:20 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية في بيان، عن “تسجيل 35 إصابة بفيروس كورونا في المنطقة، بعد اجراء الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة فحوصات مخبرية على مخالطين لمصابين بالفيروس”.

وقد توزعت الإصابات على بلدات بخعون 10، السفيرة 7، قرصيتا 5، مراح السراج 4، اصابتان في كل من بقرصونا، عاصون، ونمرين، وإصابة واحدة في كل من القطين، إيزال وكفربنين.

واشارت الخلية الى ان هذه الحصيلة من الإصابات بالفيروس “تعد الأعلى التي تسجل في الضنية خلال يوم واحد، منذ تسجيل أول إصابة بالمنطقة في 23 آذار الماضي”.

وحذرت طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني وخلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية، من “كارثة صحية ستحل بالمنطقة جراء ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس”، مشددين على “ضرورة إلتزام المواطنين التدابير الصحية اللازمة، منعا لانتشاره ضمن أبناء المنطقة الواحدة، وحرصا على سلامتهم”.