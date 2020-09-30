لبنان | توقيف أحد سارقي السيارات في محافظتي بيروت وجبل لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:20 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه “في إطار متابعة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات في جميع الاراضي اللبنانية، نفذت قوة من المكتب كميناً محكماً بتاريخ 28/09/2020، أسفر عن توقيف ع. ز. (مواليد عام 1979، لبناني) وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة /14/ سيارة من نوع: “هيونداي، هوندا وتويوتا”، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان وبيعها لاحد المطلوبين وتهريبها الى سوريا.

كما تبين انه من أصحاب السوابق ومطلوب للقضاء بموجب /3/ بلاغات بحث وتحر بجرم سرقة سيارات”، مشيرة الى أن “التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.