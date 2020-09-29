لبنان | بالصور: تنياهو يحذر من حدوث انفجار آخر في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 13 دقيقة آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2020 8:20 مساءً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “قد يحدث انفجار آخر في بيروت بسبب مستودعات الأسلحة السرية لحزب الله” وطالب نتنياهو الشعب اللبناني أن يتحرك حفاظاً على أمنه. واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بتخزين أسلحة في مناطق سكنية. وأكّد نتنياهو أنّ انتهاكات إيران مستمرة وسيكون لديها ما يكفي من اليورانيوم في الشهرين المقبلين لإنتاج قنبلة نووية، معتبرًا أنّ رفع العقوبات عن إيران سيفتح أمام طهران الأبواب للحصول على المزيد من الأسلحة. Advertisements

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