لبنان | ديوان المحاسبة يغرّم الوزير السابق محمد الصفدي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 36 دقيقة محمد الصفدي أصدر ديوان المحاسبة قراراً في موضوع “المخالفة الحاصلة نتيجة تلزيم مشروع إقامة جسور في منطقة البحصاص – طرابلس.”

ونصّ القرار على “فرض غرامة على وزير الأشغال العامّة والنقل السابق محمّد الصفدي قدرها 1,500,000ل.ل. (مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية) سنداً إلى أحكام المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى غرامة تساوي راتب ثلاثة أشهر تحتسب بناءً على الراتب الذي كان يتقاضاه بتاريخ المخالفة سنداً إلى أحكام المادة 61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.”

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