لبنان | تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب .. تدابير سير في محيط قصر الاونيسكو

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جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو - ارشيف
يعقد مجلس النواب جلسة في قصر الأونيسكو- بيروت بتاريخي 30-9-2020 و1-10-2020.
لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.30 صباحاً من التاريخين المذكورين أعلاه وحتى الانتهاء، إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إلى قصر الأونيسكو كلّياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، وإجراء التحويلات التالية:
– السير القادم من الكولا باتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا واعادته باتجاه غبريال المر.
– نفق الماريوت وتحويله باتجاه شارع غبريال المر صعوداً واعادته باتجاه غبريال المر.
– مفرق صيدلية مشموشي، وتحويله باتجاه تقاطع مار الياس سلام.
– مفرق بنك بيروت وتحويله باتجاه مار الياس سلام.
– تحويل السير القادم من مار الياس صعودا باتجاه شارع يوسف الزين.
– تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون واعادته باتجاه نصر الروشة.
– تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
– تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون ديغول.
– تحويل السير من ساحة عبد العال نحو غبريال المر.
– تحويل السير القادم من “Summer land” حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال – غبريال المر – الماريوت.
وفي هذا الاطار، تمنت قوى الأمن الداخلي على المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي.
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