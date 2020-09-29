لبنان | تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب .. تدابير سير في محيط قصر الاونيسكو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 36 دقيقة

يعقد مجلس النواب جلسة في قصر الأونيسكو- بيروت بتاريخي 30-9-2020 و1-10-2020.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.30 صباحاً من التاريخين المذكورين أعلاه وحتى الانتهاء، إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إلى قصر الأونيسكو كلّياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، وإجراء التحويلات التالية:

– السير القادم من الكولا باتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا واعادته باتجاه غبريال المر.

– نفق الماريوت وتحويله باتجاه شارع غبريال المر صعوداً واعادته باتجاه غبريال المر.

– مفرق صيدلية مشموشي، وتحويله باتجاه تقاطع مار الياس سلام.

– مفرق بنك بيروت وتحويله باتجاه مار الياس سلام.

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– تحويل السير القادم من مار الياس صعودا باتجاه شارع يوسف الزين.

– تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون واعادته باتجاه نصر الروشة.

– تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

– تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون ديغول.

– تحويل السير من ساحة عبد العال نحو غبريال المر.

– تحويل السير القادم من “Summer land” حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال – غبريال المر – الماريوت.

وفي هذا الاطار، تمنت قوى الأمن الداخلي على المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي.