لبنان | لبنان يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام على رحيل أمير الكويت

آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2020 6:17 مساءً
القصر الجمهوري في بعبدا - لبنان
صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب البيان التالي:
يشكل رحيل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح خسارة كبيرة لدولة الكويت وشعبها الشقيق وللبنان والعالم العربي والعالم. لقد كان الراحل الكبير رجل حكمة وحوار وتواصل وعنوان توافق جمع العالم العربي.
إني، باسمي الشخصي وباسم لينان، أنعي رجلًا كبيرًا، يحتل مكانة خاصة في قلوب اللبنانيين.
كما أصدر الرئيس دياب مذكرة رسمية أعلن فيها الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على رحيل أمير الكويت، وتنكيس الأعلام وتعديل برامج محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع حالة الحداد.
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